Он вызван разницей в подходе к ведению бизнеса.

Издание CnEVPost обратило внимание на взаимный обмен претензиями со стороны представителей люксовой американской марки Cadillac и китайской Zeekr, который имел место в китайских социальных сетях. После вчерашнего выхода очередных обновлений для Zeekr 001 и Zeekr 007 представители американского автопроизводителя сочли нужным подколоть пользователей Zeekr, которым в течение года приходится трижды сталкиваться с выходом обновлённых моделей. Машины марки Cadillac, по словам её представителей, способны сохранять до 80% остаточной стоимости спустя три года с момента покупки.

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Источник изображения: Lenovo

Очевидно, что частый выпуск обновлённых моделей маркой Zeekr в определённой степени обесценивает приобретённые ранее машины, но этот автопроизводитель предпочёл задобрить будущих покупателей скидкой в размере $1400 на покупку следующей машины этой марки. Некоторые рассерженные владельцы предыдущих версий электромобилей Zeekr вчера выступили с публичными требованиями компенсировать им материальный ущерб.

Представители Zeekr в ответ на замечание Cadillac не полезли за словом в карман, и выпалили, что когда-то эта американская марка считалась классикой и ценилась, но время не стоит на месте, и теперь Zeekr является более молодым и амбициозным конкурентом, продукция которого не только дешевле, но и быстрее, и лучше оснащена. И вообще, как добавили представители Zeekr, они видят Cadillac в зеркале заднего вида. Сконфуженные представители Cadillac свой пост в социальной сети Weibo предпочли удалить.