В прошлом она увеличилась на 20%.

Как отмечает South China Morning Post, руководство Lenovo с энтузиазмом оценило итоги первого фискального квартала текущего года, который в календаре крупнейшего в мире производителя ПК завершился не так давно. Прежде всего, выручка компании растёт уже третий квартал подряд, и в минувшем она увеличилась на 20% до $15,4 млрд, одновременно превзойдя ожидания аналитиков, которые рассчитывали на получение выручки в размере $14,1 млрд.

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Источник изображения: Lenovo

Во-вторых, чистая прибыль компании по итогам прошлого квартала выросла на 65% до $315 млн. В сегменте «умных» устройств, к которым относятся ПК, смартфоны и планшеты, выручка Lenovo выросла на двузначное количество процентов до $11,4 млрд. Конкретно в сегменте смартфонов и планшетов она выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Появление в таких устройствах функций локального ускорения работы систем ИИ определённо стимулирует рост спроса, как считают в Lenovo. На китайском рынке компания предлагает глубоко локализованные решения в этой сфере, и они пользуются хорошим спросом. К 2027 году ПК с поддержкой ИИ, по мнению представителей Lenovo, займут более 50% рынка.