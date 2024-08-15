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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank пыталась поручить Intel производство ИИ-чипов, разработанных Graphcore
И не всё ещё потеряно.

Издание Financial Times сообщило, что покупка SoftBank британского разработчика компонентов Graphcore в середине лета была частью стратегического плана, который подразумевает выход японской корпорации на рынок ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, почти полностью занимаемый сейчас NVIDIA. На определённом этапе SoftBank даже пыталась договориться с Intel о контрактном производстве соответствующих процессоров для специализированных ускорителей. Переговоры сорвались, поскольку Intel не смогла обеспечить достаточно быстрый вывод таких чипов на рынок, а также предложить необходимые объёмы выпуска.

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Источник изображения: Intel

Впрочем, и последующие попытки SoftBank пристроить свои заказы на конвейер тайваньской TSMC также не увенчались успехом, поскольку последняя уже работает на пределе возможностей. В этом смысле не исключена вторая попытка SoftBank достичь взаимопонимания с Intel в этом вопросе. Вообще, SoftBank хотела бы привлечь к своему проекту средства не только потенциальных клиентов из числа облачных провайдеров, но и арабских инвесторов. Пока сложно судить, увенчается ли эта инициатива успехом, но в идеале SoftBank хотела бы получить первые прототипы чипов уже через несколько месяцев.

#intel #nvidia #искусственный интеллект #softbank #graphcore #ии-чип
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