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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Фантазия художника родила эскизы автокемпера на платформе электрического грузовика Tesla Semi
Выглядит вполне презентабельно.

Ресурс Electrek в последнее время стал увлекаться публикацией эскизов несуществующих транспортных средств, которые сформировали независимые дизайнеры. Одна из таких работ демонстрирует, как мог бы выглядеть средних размеров автокемпер, созданный на базе электрического грузовика Tesla Semi. Магистральные тягачи этой модели компания уже выпускает небольшими партиями, а это значит, что стороннее ателье вполне могло бы озадачиться созданием такого «дома на колёсах».

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Источник изображения: Electrek, Dominic Brinkmann

Конечно, пока решение этой задачи усложняется отсутствием у производителей подобного транспорта доступа к грузовикам Tesla Semi, которые компания поставляет строго ограниченному кругу корпоративных клиентов в США, количество которых можно пересчитать по пальцам одной руки.

Источник изображения: Electrek, Dominic Brinkmann

С другой стороны, эти эскизы косвенно подтверждают, что идея создания коммерческого транспорта Tesla не так уж абстрактна. В принципе, Илон Маск (Elon Musk) в один момент открыто рассуждал о создании электрических фургонов марки, и даже предлагал располагать на свободных поверхностях кузова солнечные панели, которые могли бы вырабатывать электроэнергию во время длительной стоянки. Однако, компания сейчас сосредоточена на других приоритетах, хотя и начала строить полноценное предприятие для выпуска своих электрических грузовиков Tesla Semi в штате Невада.

#tesla #электромобили tesla #tesla semi #автодом
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