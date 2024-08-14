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Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA вернулись к росту в ожидании квартальной отчётности
Положительная динамика наблюдается уже четыре дня подряд.

Наметившаяся ещё в выходные смена тренда, как отмечает Bloomberg, позволила акциям NVIDIA за четыре последние торговые сессии прибавить в цене около 17%, а капитализация компании за это время увеличилась на $420 млрд. При этом на текущих уровнях котировки акций NVIDIA всё ещё на 14% ниже рекордного уровня, который был достигнут 18 июня и позволил компании на миг стать самой крупной в мире из публичных.

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Источник изображения: NVIDIA

Как отмечают эксперты, инвесторы несколько успокоились после недавней коррекции рынка. Основные клиенты NVIDIA, которые недавно отчитались о результатах своей деятельности в минувшем квартале, выразили уверенность в необходимости сохранить дальнейшие расходы на развитие инфраструктуры систем искусственного интеллекта. Во-вторых, в конце месяца NVIDIA сама отчитывается за второй фискальный квартал, и многие инвесторы настроены оптимистично по поводу его итогов. Обсуждаемая в последние дни вероятная задержка Blackwell, по их мнению, не сможет существенно сократить выручку NVIDIA в ближайшие месяцы.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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