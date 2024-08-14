Всего через несколько месяцев после дебюта модели.

Как поясняет CnEVPost, одним из поводов обновить электрический седан Zeekr 007 всего через несколько месяцев после его рыночного дебюта стала установка в его старших комплектациях более совершенной тяговой батареи Golden Battery, которая во втором поколении получила возможность восполнять заряд с уровня 10 до 80 % всего за десять с половиной минут. За пятнадцать минут запас хода можно увеличить примерно на 582 км по циклу CLTC, тогда как у предшественницы этот показатель ограничивался 500 км. В целом, как утверждает Zeekr, новая версия батареи позволяет восполнять заряд на 30% быстрее предшественницы.

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Источник изображения: Zeekr

Более того, она делает это быстрее всех существующих тяговых батарей, выпускаемых серийно, включая и более дорогие с трёхкомпонентным составом на основе никеля, марганца и кобальта (NMC). При этом Golden Battery второго поколения компании Zeekr использует фосфат железа в сочетании с литием в качестве основных химических компонентов, и обходится в производстве дешевле NMC-вариантов. Бортовая высоковольтная сеть Zeekr 007 работает с напряжением 800 В, поэтому для достижения заявленных показателей по скорости зарядки машину необходимо подключать к совместимым зарядным станциям. Примечательно, что поставки Zeekr 007 с батареей нового поколения начались сегодня.