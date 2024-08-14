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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel избавилась от акций Arm ради получения денег
Но всё равно оказалась в убытке.

В прошлом году британский холдинг Arm небольшую часть своих акций разместил на американском фондовом рынке, и корпорация Intel стала одним из его инвесторов. Как сообщает Bloomberg, во втором квартале текущего года Intel была вынуждена избавиться от имевшихся 1,18 млн акций Arm, чтобы выручить около $147 млн от их реализации. Сумма в масштабах Intel не самая большая, но терпящая убытки компания наверняка была рада и этому.

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Источник изображения: Intel

На недавнем квартальном отчётном мероприятии руководство Intel наметило основные пути сокращения расходов. Помимо увольнения примерно 15% персонала, предусмотрено снижение операционных расходов и капитальных затрат, в совокупности все эти мероприятия должны позволить Intel по итогам 2025 года сэкономить до $10 млрд. Кстати, даже на инвестициях в ценные бумаги Intel во втором квартале ничего заработать не смогла, и понесла убытки в размере $120 млн от соответствующих операций.

#intel #arm #акции #инвестиции
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