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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский электрический спорткар Yangwang U9 разогнался до 375 км/ч
Очередная новость о разгоне на страницах Overclockers.ru.

Способность длительное время двигаться с высокими скоростями явно не относится к сильным сторонам электромобилей, хотя набирать скорость они могут очень быстро благодаря моментной характеристике тяговых электродвигателей. Тем не менее, китайский электрический спорткар Yangwang U9 с целью рекламы инженерного потенциала материнской компании BYD в конце мая был подвергнут испытаниям на закрытой трассе, в ходе которых смог развить скорость 375,12 км/ч, как отмечает издание CnEVPost.

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Источник изображения: CnEVPost

Оставив за скобками практическую ценность этого достижения, отметим, что паспортные характеристики Yangwang U9 упоминают более низкий предел в 300 км/ч, но возможностей четырёхмоторной электрической трансмиссии совокупной мощностью 1306 л.с. хватает и для подобных достижений. До 100 км/ч машина должна разгоняться за 2,36 секунды. Электрокар стоимостью около $234 000 начнёт поставляться клиентам в Китае в конце текущего месяца. Правда, самые благоразумные из них не станут реализовывать весь его динамический потенциал на дорогах общего пользования, наверняка предпочтя использовать для этого специально отведённые гоночные трассы.

#электромобили #китайские электромобили #yangwang #yangwang u9
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