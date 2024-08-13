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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайскому производителю лидаров Hesai удалось добиться исключения из санкционного списка в США
Через американский суд.

Казалось бы, опыт китайских компаний Huawei Technologies и SMIC должен говорить о том, что попадание под санкции США является дорогой в один конец, но история знает и примеры «амнистии» китайских производителей электроники. В частности, в 2021 году выйти из-под санкций США удалось китайской компании Xiaomi. А в этом году, как поясняет Financial Times, китайская компания Hesai Technology смогла через суд доказать, что не связана с китайским оборонным сектором никакими контрактными обязательствами.

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Источник изображения: Hesai Technology

Hesai контролирует почти половину мирового рынка лидаров, которые применяются на транспорте для определения расстояния до препятствий и распознавания их размеров и формы. С развитием систем автопилота бизнес Hesai пошёл в гору, и теперь ей акции торгуются не только в Гонконге, но и в США. Правда, в январе текущего года американское оборонное ведомство включило Hesai в список компаний, предположительно сотрудничающих с китайской армией. Производитель лидаров, всячески отрицающий свои связи с какими-либо оборонными контрактами в любой стране мира, смог добиться в американском суде признания своей невиновности. Правда, в конкретном случае суд встал на её сторону по той причине, что Пентагону не удалось доказать связь Hesai с китайскими военными по критериям 2021 года. Если в новой редакции профильных законодательных актов критерии изменятся, то Hesai ещё может вернуться в злополучный «чёрный список».

#санкции #китайские производители #лидар #hesai
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