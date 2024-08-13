Его поставки начнутся в октябре этого года.

Власти США ограничивают технологическое развитие Китая сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, они не разрешают зарубежным компаниям поставлять в КНР ускорители вычислений, созданные с использованием американских технологий, и обладающие определённым уровнем быстродействия. С другой стороны, они ограничивают поставки в Китай оборудования для производства таких ускорителей на территории страны. Как отмечает издание Mint, китайская компания Huawei Technologies близка к тому, чтобы предложить своим клиентам ускорители вычислений Ascend B910C, по уровню быстродействия сопоставимые с NVIDIA H100, поставки которых в Китай по официальным каналам запрещены.

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Источник изображения: Huawei

Среди клиентов Huawei, которые могут получить доступ к новейшим ускорителям Huawei, упоминаются китайские компании ByteDance и Baidu. Последняя является крупным игроком рынка поисковых систем в Китае, а первая является владельцем популярной социальной сети TikTok. Кроме того, телекоммуникационный гигант China Mobile также выразил заинтересованность в использовании ускорителей вычислений Huawei Ascend 910C. Первая партия ускорителей может насчитывать более 70 000 штук, их совокупная стоимость превысит $2 млрд. Поставки планируется начать в октябре этого года. По некоторым оценкам, если Huawei и её подрядчики типа SMIC не столкнутся с новыми санкциями, то в следующем году может быть выпущено от 1,3 до 1,4 млн ускорителей Ascend 910C.