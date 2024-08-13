Почти 40% проектов либо отстают от графика, либо находятся в неопределённом состоянии.

Издание Financial Times взялось подвести итоги масштабной программы субсидирования американской промышленности, которую в первый год своего правления продвигал действующий президент США Джо Байден (Joe Biden). Если исключить из общей суммы $400 млрд те проекты, стоимость которых в отдельности не превышает $100 млн, то останется примерно $229 млрд. Из этой суммы почти $84 млрд будут инвестированы в строительство предприятий в США либо с задержкой, либо вообще могут быть не потрачены на соответствующие нужды.

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Источник изображения: Intel

Задержка проектов варьируется от пары месяцев до нескольких лет, и те же предприятия TSMC в Аризоне могут служить примером, ведь они будут введены в строй на два года позже запланированной изначально даты. Поставщики TSMC тоже не спешат обосновываться в этом американском штате. Некоторые задерживают строительство своих предприятий на те же два года, а прочие пока не решили, имеет ли это экономический смысл. Тем более, что многие зарубежные компании просто ждут итогов предстоящих президентских выборов в США, не решаясь ввязываться в локализацию производства до появления некоторой политической определённости.