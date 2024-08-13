Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объявленная Байденом программа субсидирования промышленности в США буксует
Почти 40% проектов либо отстают от графика, либо находятся в неопределённом состоянии.

Издание Financial Times взялось подвести итоги масштабной программы субсидирования американской промышленности, которую в первый год своего правления продвигал действующий президент США Джо Байден (Joe Biden). Если исключить из общей суммы $400 млрд те проекты, стоимость которых в отдельности не превышает $100 млн, то останется примерно $229 млрд. Из этой суммы почти $84 млрд будут инвестированы в строительство предприятий в США либо с задержкой, либо вообще могут быть не потрачены на соответствующие нужды.

реклама

Источник изображения: Intel

Задержка проектов варьируется от пары месяцев до нескольких лет, и те же предприятия TSMC в Аризоне могут служить примером, ведь они будут введены в строй на два года позже запланированной изначально даты. Поставщики TSMC тоже не спешат обосновываться в этом американском штате. Некоторые задерживают строительство своих предприятий на те же два года, а прочие пока не решили, имеет ли это экономический смысл. Тем более, что многие зарубежные компании просто ждут итогов предстоящих президентских выборов в США, не решаясь ввязываться в локализацию производства до появления некоторой политической определённости.

#сша #субсидии #джо байден #закон о чипах
+
Написать комментарий (0)
В Пентагоне вновь заявили, что США не поддерживают удары ВСУ американским оружием по территории России
Reuters: Россия попросила Иран проявить сдержанность при ударе возмездия по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС
Пока TSMC в Аризоне сильно зависит от рабочей силы, отправляемой с Тайваня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
53
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
5
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
29
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
61
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
21
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
19

Сейчас обсуждают

D.K.
08:48
Ловите бота!
Элементарная логическая загадка запутала лучших чат-ботов с ИИ
Шнур
08:42
Сегодня акцент идет на многоразовость а не на серийность. Афтор этой писанины наверное уже читал про третью модель двигателя от Маска?
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
Артём Николаев
08:32
Заметь, я ни в какой момент не говорил, что у меня работал Кризис на ультрах) Тогда была 8800GT/512, провёл не одну сотню часов в мультиплеере, ещё в GameSpy. И конечно же гонял на минималках для макс...
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
cibershot
08:29
Засрали рекламой что комменты не грузятся в других темах
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
Шнур
08:29
Уничтожителя пля, укры взяли в плен членов дондона ахмата., на ютубе можно посмотреть... ах да, ютуб то отключили чтоб продолжать быть оболваненными россиянами
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Эдуард Кузнецов
08:29
Не правда, где-то мешает, где-то помогает, где-то без разницы. Вы слишком категоричны. Во времена пней как раз помогала, кучу роликов про бич сборки посмотрел, в основном пни с нт быстрей работали. К...
Эксперты рекомендуют сразу же отключить многопоточность на новом процессоре Ryzen 7 9700X
Gamandril
08:27
Навязчивости? Кому-то мерещится навязчивое что-то? А когда говорят о производительности процессоров это выглядит ненавязчиво? Я что-то не понимаю? На мнение недругов мне в общем пофиг. Но если авторы ...
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
Эдуард Кузнецов
08:15
Ну для того и вбрасывают, что бы очередной экскреме.. эксперимент интел оправдать, а вы ведётесь.
Эксперты рекомендуют сразу же отключить многопоточность на новом процессоре Ryzen 7 9700X
Vorvort
08:14
AMD не имеет собственного производства, зависит от партнёров. А партнерам затычки не интересны, много на них не заработаешь.
AMD отказывается от выпуска Radeon RX 7300 и Radeon RX 7400 в пользу ускорителей RDNA 4
greeple
08:13
Где рекламные вставки на покупку оливкового масла?
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем