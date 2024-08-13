И этого почти никто не заметит.

Вся ситуация с задержкой поставок определённого ассортимента ускорителей Blackwell, как утверждают представители UBS, по сути сводится к пересмотру компаниями NVIDIA и TSMC приоритетов в использовании упаковок CoWoS-S (более старой) и CoWoS-L (более новой). Последняя предназначалась для Blackwell изначально, но в процессе тестирования инженерных образцов выяснились некоторые дефекты, возникающие в процессе эксплуатации. NVIDIA решила выпустить ускорители B200A вместо B100, поскольку первые могут использовать упаковку CoWoS-S и довольствоваться не только более низкой ценой, но и воздушным охлаждением вместо жидкостного. Более дорогие и сложные в производстве B200 и GB200 тоже появятся, но задержатся относительно первоначального срока на четыре или шесть недель от силы, как утверждает первоисточник.

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Источник изображения: NVIDIA

В масштабах бизнеса NVIDIA подобная задержка не столь существенна, особенно если учитывать сохраняющийся высокий спрос на ускорители поколения Hopper, которые вполне способны компенсировать задержку Blackwell с точки зрения динамики изменения выручки. Первоначально планировалось, что поставки начнутся в середине декабря, а теперь они сместятся ближе к февралю. Для большинства клиентов NVIDIA подобные перемены останутся почти незаметными.