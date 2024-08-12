Hopper борозды не портит, а ещё он наверняка будет дешевле.

На прошлой неделе только ленивый не написал, что поставки ускорителей NVIDIA B200 с архитектурой Blackwell могут задержаться на величину до трёх месяцев из-за каких-то дефектов в дизайне, но существенного влияния на курс акций компании это не оказало, как отмечают аналитики Jefferies. Сегодня акции NVIDIA начали торговую сессию ростом на 3,33% после почти месячного снижения.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Эксперты ожидают, что чипы с архитектурой Blackwell всё равно сформируют около трети структуры поставок серверных компонентов NVIDIA в четвёртом квартале текущего года. При этом ускорители предыдущего поколения с архитектурой Hopper будут пользоваться высоким спросом до конца текущего года, что и позволит NVIDIA сохранить приличную динамику выручки даже в условиях задержки с выходом на рынок некоторой части ассортимента Blackwell.