По крайней мере, такой была картина по состоянию на первый квартал текущего года.

Специалистам IDC только недавно удалось собрать финансовую статистику крупнейших вертикально интегрированных производителей чипов за первый квартал текущего года, и она позволяет говорить о закреплении Samsung Electronics в качестве лидера по размере выручки от реализации полупроводниковой продукции. Увеличив выручку на 78,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года, компания возглавила рейтинг с выручкой в размере почти $14,9 млрд.

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Источник изображения: IDC

Компания Intel довольствуется вторым местом с $12,1 млрд выручки и скромным её приростом на 13,9%, а на третьем месте с заметным отрывом расположилась SK hynix, которая стала лидером по динамике увеличения выручки (+144,3%) до $9,1 млрд. На четвёртом месте расположилась Micron Technology с ростом выручки на 57,7% до $5,8 млрд. В целом, среди пяти крупнейших IDM-производителей чипов оказалось три производителя памяти, и они сообща контролировали половину выручки, полученной десятью крупнейшими производителями чипов в первом квартале текущего года.