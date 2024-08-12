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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В десятке крупнейших производителей чипов половина выручки обеспечивается производителями памяти
По крайней мере, такой была картина по состоянию на первый квартал текущего года.

Специалистам IDC только недавно удалось собрать финансовую статистику крупнейших вертикально интегрированных производителей чипов за первый квартал текущего года, и она позволяет говорить о закреплении Samsung Electronics в качестве лидера по размере выручки от реализации полупроводниковой продукции. Увеличив выручку на 78,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года, компания возглавила рейтинг с выручкой в размере почти $14,9 млрд.

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Источник изображения: IDC

Компания Intel довольствуется вторым местом с $12,1 млрд выручки и скромным её приростом на 13,9%, а на третьем месте с заметным отрывом расположилась SK hynix, которая стала лидером по динамике увеличения выручки (+144,3%) до $9,1 млрд. На четвёртом месте расположилась Micron Technology с ростом выручки на 57,7% до $5,8 млрд. В целом, среди пяти крупнейших IDM-производителей чипов оказалось три производителя памяти, и они сообща контролировали половину выручки, полученной десятью крупнейшими производителями чипов в первом квартале текущего года.

#intel #samsung #аналитика #финансы #полупроводники #sk hynix #idc
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