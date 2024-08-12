Этот техпроцесс на пару шагов совершеннее 2-нм.

В окрестностях расположенного на юге Тайваня города Гаосюн, как сообщает издание Commercial Times, компания TSMC активно подбирает участки земли для строительства новых передовых предприятий. Как ожидается, в одном из местных технопарков уже в следующем году будет введено в строй предприятие по выпуску 2-нм продукции. На нём будет освоен выпуск чипов для смартфонов, центральных и графических процессоров, а также компонентов для систем автопилота на транспорте.

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Источник изображения: TSMC

Ранее сообщалось, что строительство нового предприятия TSMC по упаковке чипов с использованием метода CoWoS задержалось из-за решения вопросов, связанных с охраной объектов культурного наследия в районе предполагаемого проведения работ. Компания утверждает, что сроки строительства из-за этого не растянутся, поскольку соответствующие работы будут ускорены.

В Гаосюне есть необходимое место для примерно пяти новых предприятий TSMC, так что если компания решит строить их в этом районе, четвёртое и пятое из этих предприятий сосредоточатся на выпуске чипов по технологии A14.