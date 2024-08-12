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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Контрактное производство чипов приносит Samsung сотни миллионов долларов убытков
И пока нет уверенности, что ситуация изменится в обозримой перспективе.

Квартальный отчёт Samsung Electronics, который упоминал рост операционной прибыли в 15 раз и увеличение выручки на 23% до $53,5 млрд, по мнению некоторых тайваньских источников, на которые ссылается TrendForce, скрывал важную проблему. Подразделение по контрактному выпуску чипов принесло за период Samsung около $219 млн убытков, как предполагают некоторые аналитики.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Узнать точную сумму не представляется возможным, поскольку Samsung не раскрывает финансовую отчётность настолько детально. Попутно сообщается, что в целом производство чипов за пределами сегмента памяти принесло компании около $346 млн операционных убытков, если учитывать и контрактный бизнес. Последний страдает не только от низкого уровня выхода годной продукции, но и от отсутствия крупных клиентов. Техпроцессы Samsung до сих пор в основном специализировались на чипах для смартфонов, а потенциальным клиентам сейчас интересны высокопроизводительные компоненты типа чипов для ускорителей вычислений.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #слухи
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