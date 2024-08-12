В денежном выражении.

Агентство Yonhap News в минувшие выходные сообщило, что по итогам первой половины 2024 года южнокорейский экспорт на Тайвань в денежном выражении увеличился на 225% до $4,26 млрд на фоне роста поставок микросхем памяти семейства HBM. При этом если рассматривать темпы роста экспорта микросхем памяти в целом, то они ограничились 88,7%, хотя и этот показатель нельзя назвать скромным.

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Источник изображения: SK hynix

Подобная динамика поставок HBM подтверждается и статистикой крупнейших производителей памяти этого типа, два из которых, SK hynix и Samsung Electronics, как раз базируются в Южной Корее. Поставки таких чипов на Тайвань осуществлялись для монтажа данной памяти в готовые ускорители вычислений NVIDIA, на чём специализируется тайваньская компания TSMC. Во втором квартале выручка SK hynix от реализации HBM выросла более чем на 250% в годовом сравнении. По итогам всего текущего года компания рассчитывает увеличить выручку от реализации HBM в четыре раза.