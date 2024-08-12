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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На этой неделе Zeekr может представить обновлённые электромобили 001 и 007
Презентация новинок 2025 модельного года намечена на завтра.

Издание CnEVPost обратило внимание, что марка Zeekr, входящая в китайский холдинг Zeekr, на своей странице в социальной сети Weibo выложила постер, демонстрирующий электромобили 001 и 007 в контексте намеченной на 13 августа презентации продуктов 2025 модельного года. По всей видимости, уже на этой неделе Zeekr представит обновлённые версии этих электромобилей.

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Источник изображения: Zeekr, Weibo

Для Zeekr 001 это будет уже второе за последние полгода обновление, поскольку машина обновилась в конце февраля текущего года, а её дебют состоялся в апреле 2021 года. Не факт, конечно, что ещё раз обновлённый Zeekr 001 поступит в продажу в текущем году, но периодичность анонсов обновлений для модельного ряда Zeekr определённо ускоряется. Эта машина является основой структуры продаж для Zeekr, с начала текущего года она формировала около 73% поставок, а в прошлом достигла 64%. Высокая конкуренция заставляет Zeekr чаще обновлять свои модели. До конца года марка также рассчитывает выпустить среднеразмерный семейный электрический кроссовер Zeekr 7X.

#электромобили #zeekr #китайские электромобили #zeekr 001 #zeekr 007
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