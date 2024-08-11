А тремя мониторами на передней панели в наши дни никого не удивишь.

В линейке китайского автопроизводителя Denza вот-вот появится флагманская с точки зрения скоростных характеристик модель Z9 GT, способная набирать скорость 100 км/ч менее чем за три секунды. Как отмечает CnEVPost, это детище совместного предприятия BYD (90%) и Mercedes-Benz (10%) поступит на китайский рынок до конца текущего года, а с 20 августа уже можно будет оформлять предварительные заказы на этот почти что тысячесильный электрический спорткар.

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Источник изображения: Denza

Цены пока не определены, но они станут известны 20 августа. У китайских клиентов Denza ещё раньше появится возможность познакомиться с этим электромобилем, поскольку он уже поставляется в автосалоны марки в виде демонстрационных образцов. Силовая установка мощностью почти 1000 «лошадей» предусматривает наличие двух электродвигателей на задней оси и одного на передней. В салоне предусмотрено наличие пары холодильников для обитателей каждого из двух рядов сидений, а передняя панель наверняка приютит три монитора. По своим габаритам машина близка к Porsche Panamera GTS, её длина превышает пять метров, а компоновка салона должна располагать к удобству длительных путешествий вчетвером, если это вообще можно говорить о перемещении на электромобиле с высокой скоростью.