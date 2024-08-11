Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Denza Z9 GT поразит временем разгона до «сотни», наличием трёх электродвигателей и двух холодильников
А тремя мониторами на передней панели в наши дни никого не удивишь.

В линейке китайского автопроизводителя Denza вот-вот появится флагманская с точки зрения скоростных характеристик модель Z9 GT, способная набирать скорость 100 км/ч менее чем за три секунды. Как отмечает CnEVPost, это детище совместного предприятия BYD (90%) и Mercedes-Benz (10%) поступит на китайский рынок до конца текущего года, а с 20 августа уже можно будет оформлять предварительные заказы на этот почти что тысячесильный электрический спорткар.

реклама

Источник изображения: Denza

Цены пока не определены, но они станут известны 20 августа. У китайских клиентов Denza ещё раньше появится возможность познакомиться с этим электромобилем, поскольку он уже поставляется в автосалоны марки в виде демонстрационных образцов. Силовая установка мощностью почти 1000 «лошадей» предусматривает наличие двух электродвигателей на задней оси и одного на передней. В салоне предусмотрено наличие пары холодильников для обитателей каждого из двух рядов сидений, а передняя панель наверняка приютит три монитора. По своим габаритам машина близка к Porsche Panamera GTS, её длина превышает пять метров, а компоновка салона должна располагать к удобству длительных путешествий вчетвером, если это вообще можно говорить о перемещении на электромобиле с высокой скоростью.

#byd #китайские электромобили #denza
+
Написать комментарий (0)
Китайский конкурент Toyota Land Cruiser Prado подешевел сразу на 17% на фоне слабых продаж
Перед введением повышенных пошлин импорт китайских электромобилей в Европу подскочил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
5
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
6
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
10
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
17
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
17
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
Разбираемся, можно ли в 2024 году собрать бесшумный безвентиляторный игровой компьютер
10

Сейчас обсуждают

Garthar
09:22
Через тор будет сильно тормозить, он хреново с видео работает
17 способов оживить Youtube
corsi
09:19
На других направлениях привычным темпом стало продвижение по несколько километров в день. И после того, как через месяц-два - резервы на прорыв и укрепление закончатся, то как и чем удерживать линию ф...
В Белом доме заявили, что пытаются понять, какая стратегия у Киева в Курской области
zik3ak
09:16
Интересно, будет ли деградация от фикса.
Уязвимость Sinkclose угрожает всем процессорам AMD с 2006 года
Робин Гудеичь
09:10
у мня одна притензия к разного рода соснолям это то что они узко специализированы, максимум какая то своя среда с сервисами. Почему было не сделать сосноль полноценным ПК, что бы люди могли её полноце...
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
REY_B_
09:10
Стратегия то, как совершенно прозрачная - Войти, закрепиться и пусть ВС РФ выдавливают своими привычными темпами, по несколько метров в день. Понятно, и российским правителям нагадить. Судя по тому, с...
В Белом доме заявили, что пытаются понять, какая стратегия у Киева в Курской области
Дмитрий С
09:03
Значит затачивают для энергоэффективности в ущерб производительности. И не сказать, что это плохо, экономия не помешает
Новые процессоры Ryzen 9000 от AMD демонстрируют непостоянный прирост производительности
Nvidia&Intel Hater
08:59
На,хрумкни.Зробив
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Vorvort
08:48
Автор, есть множество игр, где бутылочное горлышко процессор, даже в 4К. Например Dragons Dogma 2, Chivalry, Kingdoms Come. https://youtu.be/xp93nn5swTU?si=rcMJlioLYe6ydhGN
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
denacifikator
08:41
цены на газ пиндосы подняли,курскими событиями и повезли свой продавать в азию.Надо киев зачистить и этих набегов не будет.
The New York Times: Россия смогла затормозить ВСУ в Курской области
Семён Шумков
08:34
Нет, так как тут только из серии дум, а не ID Software в принципе, да и это далеко не первая их игра
Bethesda готовит выпуск DOOM Anthology за 79,99 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем