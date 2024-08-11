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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Cisco уже второй раз за год собирается серьёзно сократить штат персонала
И сосредоточиться на более выгодном ИИ-направлении.

В феврале этого года компания Cisco уже объявляла о намерениях сократить 4000 сотрудников, но теперь Reuters сообщает, что в ближайшую среду во время публикации квартальной отчётности руководство телекоммуникационного гиганта объявит о втором этапе сокращений, который будет даже чуть масштабнее предыдущего.

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Источник изображения: Reuters

По состоянию на июль прошлого года Cisco обеспечивала работой около 84 900 человек, поэтому с учётом февральских и августовских сокращений этого года в штате компании могут остаться чуть более 75 000 сотрудников. Сейчас крупнейший производитель оборудования для коммутации трафика пытается сосредоточиться на прибыльной сфере искусственного интеллекта, но проблемы в массовом рыночном сегменте заставляют его прибегать к сокращению расходов. Тем более, что проблема характерна для многих компаний технологической отрасли.

#cisco #сокращения штата сотрудников
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AleksK
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denacifikator
07:41
у некоторых и дважды два не четыре.Так-то 9.9 больше,чем 9.1,но всяко тоже бывает в логических загадках,а то начнутся истории,про пики точёны.
Элементарная логическая загадка запутала лучших чат-ботов с ИИ
denacifikator
07:36
там киев недалеко и в нужный момент с того направления,тоже небусь начнут колоть.Что бы хохлы забегали,как вши на гребешке.
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Asker 013
07:27
9,11 или 9,90
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Робин Гудеичь
07:10
Так ты сам то чего путнего в комментах написал? А Цимболюк(чамболь) и правда неадекват, который поносить всё что связано с Линуксом и специально людей провоцирует на срачь.
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REY_B_
06:47
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REY_B_
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