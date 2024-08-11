И сосредоточиться на более выгодном ИИ-направлении.

В феврале этого года компания Cisco уже объявляла о намерениях сократить 4000 сотрудников, но теперь Reuters сообщает, что в ближайшую среду во время публикации квартальной отчётности руководство телекоммуникационного гиганта объявит о втором этапе сокращений, который будет даже чуть масштабнее предыдущего.

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Источник изображения: Reuters

По состоянию на июль прошлого года Cisco обеспечивала работой около 84 900 человек, поэтому с учётом февральских и августовских сокращений этого года в штате компании могут остаться чуть более 75 000 сотрудников. Сейчас крупнейший производитель оборудования для коммутации трафика пытается сосредоточиться на прибыльной сфере искусственного интеллекта, но проблемы в массовом рыночном сегменте заставляют его прибегать к сокращению расходов. Тем более, что проблема характерна для многих компаний технологической отрасли.