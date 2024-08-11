Он слишком свободно распоряжается корпоративными ресурсами.

Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), как сообщает CNBC, недавно обратилась с запросом к председателю совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robin Denholm) по поводу возможного пренебрежения членами совета директоров своими обязанностями по контролю за действиями Илона Маска (Elon Musk). В частности, совет директоров Tesla должен был следить за тем, как он использует ресурсы этого автопроизводителя для решения проблем других своих компаний типа SpaceX и xAI.

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Источник изображения: Reuters

По мнению сенатора Уоррен, совет директоров Tesla пренебрегает своими прямыми обязанностями перед акционерами по защите их прав, поскольку непосредственно Илон Маск демонстрирует очевидный конфликт интересов. Этот миллиардер также руководит компаниями Neuralink и The Boring Co., а социальную сеть X (бывший Twitter) он купил осенью 2022 года, как раз использовав имевшиеся в его распоряжении акции Tesla.

Маск пренебрегает интересами акционеров Tesla, как считает сенатор, когда финансирует развитие своего стартапа xAI за счёт средств компании, и само по себе появление такого стартапа противоречит прежним заявлениям Маска о том, что Tesla и сама является компанией, работающей в сфере искусственного интеллекта. На нужды xAI, как отмечалось ранее, были направлены ускорители вычислений NVIDIA, изначально предназначавшиеся компании Tesla. Сенатора также беспокоит привлечение к работе в xAI бывших сотрудников Tesla, которые могли бы быть полезны компании на прежнем месте работы. Председатель совета директоров Tesla теперь должна дать ответ на запрос сенатора Уоррен до 23 августа.