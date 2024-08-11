Дело не только в координатах, но и в отображении времени.

Британская консалтинговая компания Pen Test Partners, на которую ссылается Reuters, поведала изданию о способности наземного оборудования, повышающего погрешность работы системы позиционирования GPS, негативно влиять на функционирование гражданской авиации. Само собой, самолёты могут сбиваться с курса, чрезмерно полагаясь на координаты GPS в такой ситуации, но есть ещё и проблема нарушения работы других бортовых приборов.

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Источник изображения: Reuters

Всё чаще становится известно о случаях сбоев в работе бортовых часов гражданских авиалайнеров, из-за которых перестаёт работать система шифрования цифровой связи. Конечно, сам по себе подобный сбой не может привести к крушению самолёта, но такие воздействия, по мнению экспертов, запускают цепочку событий, которые по своей опасности нарастают, подобно каскаду. Один из авиалайнеров, столкнувшийся с подобной аномалией в работе часов, пришлось в течение нескольких недель перенастраивать вручную, чтобы вернуть к безопасной работе после инцидента.

Сбои в работе наземных станций GPS нередко возникают в непосредственной близости от зоны военных конфликтов, поскольку оборонительные системы пытаются внести искажение в их работу с целью защиты от наведения ракет. В нынешнее неспокойное время это приводит к росту рисков для гражданской авиации.