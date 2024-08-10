Но готовы взамен предоставлять субсидии.

Современные автомобили оснащены системами безопасности, которые ведут обработку видеозаписей с бортовых камер, и это может представлять проблему с точки зрения информационной безопасности, если речь идёт о транспортных средствах зарубежных марок. Европейские власти не только обеспокоены тем, что китайские электромобили и гибриды дешевле машин местной сборки, они переживают и за информационную безопасность, как позволяет судить публикация Bloomberg.

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Источник изображения: Dongfeng Motor Group

Дело в том, что китайский автоконцерн Dongfeng Motor Group ведёт переговоры с властями Италии по поводу строительства в стране предприятия по выпуску автомобилей, и местное правительство настаивает, чтобы бортовая электроника поставлялась для них европейскими производителями, а обработка и хранения данных осуществлялись в пределах Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) на прошлой неделе встретилась с китайским коллегой в Пекине с целью налаживания экономических связей между странами на взаимовыгодных условиях.

Поскольку власти Евросоюза ввели повышенные пошлины на электромобили китайского производства, китайские компании заинтересованы в локализации их выпуска в Европе. Кроме того, власти Италии пытаются заставить Dongfeng использовать не менее 45% автомобильных компонентов местного производства при сборке своих автомобилей на территории страны. Взамен, впрочем, правительство Италии готово предоставить субсидии на сотни миллионов евро. В прошлом году на территории страны было выпущено 880 000 автомобилей, к концу десятилетия Италия рассчитывает увеличить это количество до 1 млн штук. К слову, семь лет назад страна ежегодно выпускала 1,14 млн машин, а в начале века оно вообще достигало 1,74 млн штук. Власти Италии ведут переговоры о локализации производства электромобилей и с другими китайскими компаниями.