Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Италии настаивают на локализации обработки данных китайскими машинами местной сборки
Но готовы взамен предоставлять субсидии.

Современные автомобили оснащены системами безопасности, которые ведут обработку видеозаписей с бортовых камер, и это может представлять проблему с точки зрения информационной безопасности, если речь идёт о транспортных средствах зарубежных марок. Европейские власти не только обеспокоены тем, что китайские электромобили и гибриды дешевле машин местной сборки, они переживают и за информационную безопасность, как позволяет судить публикация Bloomberg.

реклама

Источник изображения: Dongfeng Motor Group

Дело в том, что китайский автоконцерн Dongfeng Motor Group ведёт переговоры с властями Италии по поводу строительства в стране предприятия по выпуску автомобилей, и местное правительство настаивает, чтобы бортовая электроника поставлялась для них европейскими производителями, а обработка и хранения данных осуществлялись в пределах Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) на прошлой неделе встретилась с китайским коллегой в Пекине с целью налаживания экономических связей между странами на взаимовыгодных условиях.

Поскольку власти Евросоюза ввели повышенные пошлины на электромобили китайского производства, китайские компании заинтересованы в локализации их выпуска в Европе. Кроме того, власти Италии пытаются заставить Dongfeng использовать не менее 45% автомобильных компонентов местного производства при сборке своих автомобилей на территории страны. Взамен, впрочем, правительство Италии готово предоставить субсидии на сотни миллионов евро. В прошлом году на территории страны было выпущено 880 000 автомобилей, к концу десятилетия Италия рассчитывает увеличить это количество до 1 млн штук. К слову, семь лет назад страна ежегодно выпускала 1,14 млн машин, а в начале века оно вообще достигало 1,74 млн штук. Власти Италии ведут переговоры о локализации производства электромобилей и с другими китайскими компаниями.

#китайские производители #италия #dongfeng
+
Написать комментарий (0)
Японская Tokyo Electron возлагает большие надежды на китайских покупателей оборудования для выпуска чипов
SMIC сократила чистую прибыль на 59,1%, но результат всё равно превзошёл ожидания
SMIC уже не первый год более 80% выручки получает от китайских заказчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
32
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
44
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
23
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
54
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
3
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
3
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6

Сейчас обсуждают

GerrLord347
07:12
А я всё же рискну взять новый Интел. За неделю тестирования приму меры или сдавать обратно в магаз и пересаживаться на амуду или оставить его.
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
Mae Borowski
07:09
а вы тоже потеряли все свои данные когда скачали программу с открытым кодом и в которой можно банально посмотреть буквально всё, что она делает? ускоритель ютуб максимум что сворует это ваш айпишник к...
Мошенники в России зарабатывают на замедлении YouTube, предлагая под видом "ускорителей" вирусы
Вадим Андриевский
07:07
Сколько там уде коричневых чирков протекло ?...
Власти Сумской области жалуются на резко возросшую на несколько порядков интенсивность авиаударов ВС РФ по региону
Андрей
06:40
Ну, начнём с того что свою многоразовость он ещё не доказал, т.к. даже одного раза не считал туда-обратно. И сейчас он "частично многоразовый" то есть на половину, только в одну сторону. Жаль космонав...
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
Ezdiumno_ru
06:14
Так наоборот, наши говорили, что пробовали их еду 'зажав нос". Она у них вкуса не имеет. Некая "питательная субстанция с неаппетитным запахом"...
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
Ezdiumno_ru
06:11
Опять "легендарное качество Боинг" себя показало во всей красе. Сдается мне, америкосам опять придется просить русских послать за америкосами российский Союз... Как что, так "русские виноваты, русские...
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
Megadeth2006
06:01
До сих пор помню как они всех обосрали i7 4770k, из пяти один удачный нашёл и тот скальпировал, а потом херась, и меньше чем через пол года на тебе нормальный i7 4790k с нормальным термоинтерфейсом, т...
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
FelsheR-BANz
05:59
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
DANYNAFIG
05:30
Чёт ещё горячее стал 13600kf после обновления bios на msi :)
Asus и MSI выпустили бета-обновления BIOS с исправлением нестабильность процессоров Intel
kosmos_news
05:11
а где в статье сказано, что там есть радиация? Или дальше заголовка не читаем?
В микроволновке обнаружены чрезвычайно устойчивые к радиации бактерии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем