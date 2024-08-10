До тех пор она будет терять деньги и рыночные позиции.

На днях эксперты агентства Moody’s уже говорили о том, что в ближайшее время и до конца 2025 года компания Intel будет демонстрировать плохие показатели прибыльности, но их дополнительные комментарии о способности контрактного бизнеса выйти на безубыточность к 2027 году заслуживают отдельного упоминания.

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Источник изображения: Intel

Итак, специалисты Moody’s выражают надежду, что подразделение Intel Foundry к 2027 году выйдет на безубыточность на операционном уровне. Правда, для этого ему придётся не только освоить достаточно новых литографических норм, но и наладить по ним выпуск продукции в больших количествах и с низкой себестоимостью. Эти условия будут справедливы как для собственной продукции Intel, так и изделий, поставляемых для нужд сторонних клиентов. В принципе, к тому моменту на этих основаниях должны улучшиться основные финансовые показатели деятельности Intel.