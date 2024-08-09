Разумный подход, если верить в то, что делаешь.

Рекордное падение курса акций Intel на прошлой неделе, конечно же, открыло определённые возможности инвесторам, и среди них оказался действующий генеральный директор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который, по информации Seeking Alpha, на этой неделе приобрёл в общей сложности более 70 000 акций эмитента через принадлежащие ему трастовые фонды. Если учесть, что курс акций в эти дни колебался возле отметки $20 за штуку, то главе Intel пришлось потратить на сделки чуть менее $1,5 млн.

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Источник изображения: Intel

Аналитики Mizuho, на которых ссылается тот же источник, присвоили акциям Intel нейтральный инвестиционный рейтинг и снизили целевой прогноз по их курсу с $36 до $22. По их мнению, Intel уже вряд ли удастся наверстать отставание от NVIDIA и AMD, и компания продолжит терять позиции во всех ключевых для себя сегментах рынка. Появления новых процессоров с функцией ускорения искусственного интеллекта для перелома ситуации будет недостаточно, как считают эксперты.