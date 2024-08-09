Очередь насчитывала не более пары десятков тысяч человек.

Начав поставки электрических пикапов Cybertruck в конце прошлого года, компания Tesla до сих пор предлагала машины ограниченной серии Foundation Series, которые не только были исключительно двух- или трёхмоторными и стоили $80 000 в базовом исполнении, но и в обязательном порядке оснащались опциями на общую сумму более $20 000. То есть, всем желающим купить такой пикап до сих пор приходилось рассчитывать на затраты не менее $100 000 в масштабах американских цен. В последние недели ситуация, как отмечает Electrek, стала меняться таким образом, что многомесячное ожидание для получения Cybertruck более не требуется.

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Источник изображения: Tesla

По крайней мере, Tesla начала обращаться к тем клиентам, кто резервировал заранее места в очереди под покупку нескольких экземпляров Cybertruck с предложениями оформить заказ на вторую машину. А один из жителей Техаса недавно разместил первую и единственную заявку в прошлом месяце, а в этом уже получил предложение оплатить её поставку и сконфигурировать заказ. Получается, что количество способных приобрести дорогие версии Cybertruck среди клиентов Tesla довольно быстро истощилось. На недавней квартальной конференции компания заявила, что скоро начнёт поставлять и прочие комплектации пикапа. Среди них наверняка будут более доступные и не обременяемые обязательными опциями.