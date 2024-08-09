Массовое производство чипов на нём должно начаться в следующем квартале.

По информации тайваньского ресурса Commercial Times, наблюдавшееся у берега острова Кюсю землетрясение магнитудой 7,1 балла не оказало существенного влияния на подготовку к началу массового производства чипов на построенном на острове совместном предприятии TSMC. Эпицентр толчков находился примерно в 30 км от береговой линии острова, а в районе размещения предприятия TSMC магнитуда толчков не превышала 4 баллов.

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Источник изображения: TSMC, TrendForce

Пороговые значения сейсмической активности, которые потребовали бы эвакуацию персонала предприятия, не были достигнуты. TSMC ожидает, что сможет по-прежнему запустить массовое производство чипов на данном предприятии в четвёртом квартале текущего года. Здесь будут выпускаться чипы по 16-нм и 12-нм технологиям, а также с использованием более зрелых литографических норм. По соседству уже строится второе предприятие TSMC, в текущем полугодии здесь должен быть заложен его фундамент. Здания на острове Кюсю, возводимые подрядчиками TSMC, строятся с учётом высокой сейсмической активности в регионе, поскольку Тайвань также подвержен частым землетрясениям.