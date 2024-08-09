И они всё активнее поднимают спрос.

Цитирующий комментарии главы SMIC ресурс South China Morning Post позволяет понять, что напряжённость в отношениях между США и Китаем весьма причудливо влияет на деятельность крупнейшего в КНР контрактного производителя полупроводниковой продукции. В целом, положительный эффект санкций против SMIC и её клиентов выражается в растущих объёмах заказов. В текущем квартале, как отмечалось накануне, компания рассчитывает последовательно увеличить выручку на 13-15 %.

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Источник изображения: SMIC

Китайские производители формируют более 80% выручки SMIC уже на протяжении пяти предыдущих кварталов, но в минувшем до 16% выросла доля заказчиков из Америки, а евразийские заказчики увеличили свою долю до 3,7%. Как поясняет генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun), зарубежные клиенты компании тоже наращивают объёмы заказов, чтобы не лишиться возможности получать готовы чипы из Китая, а также реализовывать их на местном рынке.

Загадочно из уст руководителя SMIC прозвучала и фраза о том, что некоторые заказчики на фоне существующей геополитической конъюнктуры решили начать освоение рынка промышленных полупроводниковых компонентов. В целом, по итогам прошлого квартала SMIC имела возможность ежемесячно обрабатывать по 837 000 кремниевых пластин в эквивалентном размере 200 мм. К концу года она собирается увеличить свои мощности на 60 000 кремниевых пластин в ежемесячном выражении и эквивалентном типоразмере 300 мм. Ранее ожидалось, что прирост не превысит 50 000 пластин к концу года. Кстати, по итогам второго квартала степень загрузки конвейера SMIC выросла последовательно с 81 до 85 %, достигнув максимального значения с третьего квартала 2022 года. По итогам первого полугодия SMIC увеличила капитальные затраты с $3,8 до $4,5 млрд в годовом сравнении.