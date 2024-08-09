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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пока TSMC в Аризоне сильно зависит от рабочей силы, отправляемой с Тайваня
Но в дальнейшем от этого придётся уходить.

Издание The New York Times решило лишний раз напомнить, с какими проблемами тайваньская компания TSMC сталкивается при строительстве в штате Аризона предприятий по контрактному выпуску полупроводниковой продукции. Культурные различия между Тайванем и США с точки зрения организации трудовых процессов уже не раз становились причиной серьёзных противоречий между сотрудниками компании, нанятыми в этих странах.

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Источник изображения: TSMC

Американские сотрудники TSMC должны были проходить 18-месячную стажировку на Тайване, но в начале этой программы многие из них были шокированы необходимостью трудиться сверхурочно и выполнять задачи, не входящие в перечень их прямых обязанностей. Часть стажёров не выдержала нагрузки и прервала подготовку на Тайване, вернувшись в США. На стройке первого предприятия в Аризоне местных рабочих утомляли бесконечные и многочисленные собрания, поэтому руководству пришлось сократить количество подобных встреч.

Представители TSMC были вынуждены признать, что сейчас компания при строительстве своих предприятий в США полагается на рабочую силу, завозимую с Тайваня — она пока формирует до половины штата из 2200 человек в Аризоне. Понятно, что в дальнейшем она не сможет так полагаться на прикомандированных сотрудников с Тайваня, а потому нужно готовить квалифицированных специалистов в Аризоне. Для этого активно ведётся сотрудничество с местными вузами.

#сша #полупроводники #tsmc #тайвань #аризона
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