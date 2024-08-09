Хорошее начало второго полугодия.

По итогам второго квартала выручка TSMC выросла на солидные 32,8%, но итоги июля, которые компания уже обнародовала на своём сайте, позволяют говорить о сохранении высоких темпов дальнейшего роста этого финансового показателя. В частности, по итогам первого месяца текущего квартала выручка TSMC выросла почти на 45% до $7,9 млрд в годовом сравнении. Если такие темпы роста сохранятся в последующие два месяца, то выручка TSMC вполне может превзойти прогноз по величине прироста выручки во втором квартале, который достигает 37%.

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Источник изображения: TSMC

Последовательно выручка компании в июле выросла на 23,6%, а всего с начала года TSMC смогла выручить $47 млрд, что на 30,5% больше итогов аналогичного периода 2023 года. Весь текущий год TSMC рассчитывает завершить ростом выручки более чем на 25%, и пока шансы сделать это сохраняются, если судить по итогам первых семи месяцев.