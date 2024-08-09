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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel отказалась от проведения мероприятия Intel Innovation в конце сентября
Карнавала не будет, всё утонет в слезах.

Как отмечает AnandTech со ссылкой на официальные уведомления Intel, намеченное компанией на 24-25 сентября мероприятие Intel Innovation будет отложено на неопределённый срок, и причина такого решения довольно банальна — нужно экономить средства. Как можно помнить с квартального мероприятия Intel, компания до конца 2025 года рассчитывает сократить расходы в общей сложности на $10 млрд, поэтому и участие в различных мероприятиях придётся урезать. Представители Intel подчёркивают, что компания не отказывается от подобной активности полностью.

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Источник изображения: AnandTech, Intel

На сентябрьском мероприятии Intel Innovation компания могла бы продемонстрировать процессоры Lunar Lake и Arrow Lake, но первые будут официально представлены на IFA 2024 в первые дни сентября, и от этой части активности Intel не отказывается. С процессорами Arrow Lake дело обстоит сложнее, но их анонс в четвёртом квартале она так или иначе обставит, хотя и может сократить сопутствующую активность ради экономии средств.

#intel #мероприятия
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