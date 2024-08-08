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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD к 2028 году может занять до 20% рынка ИИ-ускорителей
На это рассчитывают аналитики Piper Sandler.

Неудачи Intel в довольно широком понимании, как считают аналитики Piper Sandler, в ближайшие годы будут способствовать укреплению рыночных позиций конкурирующей AMD, включая и сегмент ускорителей вычислений. Пока Intel в течение нескольких лет будет пытаться встать на ноги, по мнению аналитиков, AMD сможет завоевать новых клиентов на данном направлении.

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Источник изображения: AMD

В совокупности это позволит ей к 2028 году контролировать 20% рынка ускорителей вычислений, ёмкость которого к тому времени достигнет $400 млрд. Другими словами, ежегодно AMD сможет получать до $80 млрд выручки от реализации ускорителей для систем искусственного интеллекта. Сейчас руководство AMD рассчитывает получить по итогам текущего года только $4,5 млрд от реализации своих ускорителей семейства Instinct. Очевидно, что рост выручки в этом сегменте в последующие несколько лет будет кратным, если прогнозам Piper Sandler суждено сбыться.

#amd #intel #аналитика #искусственный интеллект #amd instinct
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