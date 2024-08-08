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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC сократила чистую прибыль на 59,1%, но результат всё равно превзошёл ожидания
Выручка выросла на 21,8%, и в этом квартале тенденция сохранится.

Во втором квартале компания SMIC получила прибыль в размере $164,6 млн, как отмечает Reuters, что примерно на 60% больше прогнозируемой величины, а выручка компании за период выросла на 21,8% до $1,9 млрд, также превысив прогнозы. Впрочем, в годовом сравнении чистая прибыль сократилась на 59,1%, и это нельзя считать хорошим признаком. Капитальные затраты в прошлом квартале достигли $2,25 млрд, они превысили полученную компанией выручку с большим запросом.

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Источник изображения: Reuters

Безусловно, являясь крупнейшим контрактным производителем чипов в Китае, компания может зарабатывать на стремлении китайских разработчиков к самодостаточности и импортозамещению, но на так называемом буме систем искусственного интеллекта SMIC особо заработать не может, даже если учесть, что профильные чипы для Huawei изготавливает именно она. Во-первых, объёмы их выпуска очень малы, а во-вторых, себестоимость данного вида продукции остаётся высокой. Для сравнения, тайваньская TSMC во втором квартале собственную выручку смогла увеличить на 40%, во многом благодаря высокому спросу на компоненты для систем искусственного интеллекта. В текущем квартале SMIC рассчитывает увеличить выручку последовательно на 13-15 %.

#аналитика #финансы #полупроводники #китайские производители #smic
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