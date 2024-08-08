И потому поднимает свой прогноз по операционной прибыли на период до марта следующего года на 8%.

По информации Bloomberg, японский производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron на квартальной отчётной конференции не скрывал, что повышает прогноз по величине операционной прибыли на текущий фискальный год, который завершится в марте, во многом благодаря высокому спросу на своё оборудование со стороны китайских производителей чипов. Конкретно прогноз по операционной прибыли был улучшен на 8% до $3,8 млрд.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Выручка и операционная прибыль в минувшем квартале тоже оказались выше ожиданий, причём в первом случае превосходство измерялось более чем 10%. Представители Tokyo Electron признались, что тщательно следят за ситуацией в мире, но пока не считают угрозу серьёзного усугубления правил экспортного контроля США достаточно сильной, чтобы влиять на бизнес компании. По состоянию на март текущего года около 47% выручки Tokyo Electron обеспечивали именно китайские клиенты, поэтому она заинтересована в сохранении существующего положения вещей или улучшении ситуации с ограничениями на поставку оборудования в Китай.