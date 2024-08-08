Это всего лишь плод фантазии стороннего дизайнера на заданную тему.

Шпионские фото предполагаемого прототипа рестайлингового кроссовера Tesla Model Y демонстрировали фрагменты внешности машины, поэтому один из немецких дизайнеров решил отобразить своё представление об экстерьере новинки, опубликовав эскиз собственного авторства, демонстрирующий внешность обновлённой Tesla Model Y в ракурсе «три четверти» сзади и спереди.

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Источник изображения: X, DominicBRNKMN

Предполагается, что рестайлинг кроссовера намечен на следующий год, поскольку руководство Tesla в лице Илона Маска (Elon Musk) уже опровергало слухи о намерениях выпустить машину в 2024 году. Если эскизы дизайнера совпадут с результатами трудов его коллег из Tesla, то машина получит переднюю часть в духе обновлённой Tesla Model 3 с узкой светотехникой, а задняя часть кузова будет украшена единой светодиодной полосой по моде последних лет.