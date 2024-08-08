Ничто на Земле не проходит бесследно.

Когда публичная компания выкатывает разом целый набор не очень приятных новостей, который ведёт к резкому снижению её капитализации, акционерам это обычно не нравится, и они нередко подают в суд на руководство эмитента, как это произошло с корпорацией Intel. По информации Reuters, группа акционеров компании подала против неё иск, обвинив руководство в сокрытии информации о наличии финансовых проблем в бизнесе.

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Источник изображения: Intel

Полученный Федеральным судом США в Сан-Франциско иск обвиняет Intel, а также непосредственно генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) и финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner) в сокрытии информации о плачевном положении дел с финансовыми показателями компании в период с 25 января по 1 августа текущего года. По мнению истцов, до момента публикации квартального отчёта Intel в начале августа у инвесторов не было полного представления о ситуации, которая привела к убыткам по итогам второго квартала, сокращению 15% персонала и необходимостью экономить на различных направлениях до $10 млрд по итогам 2025 года. С момента соответствующих заявлений Intel в начале этого месяца курс акций компании снизился на 34,6%, только в первый день торгов капитализация компании сократилась более чем на $32 млрд. Акционеры решили, что за это должны ответить руководители Intel.