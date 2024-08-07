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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прежнее руководство Intel отказалось от инвестиций в OpenAI
Во многом из-за скепсиса по поводу систем генеративного интеллекта.

Агентству Reuters удалось выяснить, что в далёком уже 2017 году руководство Intel обсуждало возможность инвестиций в стартап OpenAI, который позже подарил миру ChatGPT и по сути запустил бум систем генеративного искусственного интеллекта, который наблюдается до сих пор.

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Источник изображения: JHVEPhoto

На том этапе OpenAI хотело получить доступ к ускорителям вычислений Intel, которые планировало получать от потенциального инвестора по себестоимости. По крайней мере, обсуждалось два варианта сделки. Либо Intel получает 15% акций OpenAI за $1 млрд, либо получает аналогичную долю за обязательство продавать свои ускорители для нужд этого стартапа по себестоимости. Тогдашнее руководство Intel не только не верило в потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта на горизонте последующих нескольких лет, но и не хотело реализовывать продукцию по себестоимости, потому сделка и не состоялась.

#intel #искусственный интеллект #openai #инвестиции #сделка
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