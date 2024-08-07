Обе Америки прибавили ещё сильнее, но по величине выручки Китай оказался впереди.

Вышедший в начале этой недели отчёт SIA гласит, что мировая выручка от реализации полупроводниковых компонентов по итогам июня выросла на 18,3% в годовом сравнении и на 1,7% последовательно. В региональном срезе интересно отметить рост выручки в Китае на 21,6% до $15,1 млрд, однако в статистике SIA не этот регион оказался лидером роста, поскольку обе Америки прибавили сразу 42,8% до $14,77 млрд, хотя это и не помогло им догнать по величине выручки Китай.

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Источник изображения: SIA

Кстати, Европа по итогам июня сократила выручку в полупроводниковом сегменте на 11,2% до $4,18 млрд, Япония тоже продемонстрировала снижение на 5% до $3,78 млрд, и среди пяти макрорегионов, если не считать обе Америки и Китай, ростом отметились ещё Азиатско-Тихоокеанский регион в совокупности со всеми прочими странами (+12,7% до $12,2 млрд). Кроме того, в глобальном масштабе выручка от реализации полупроводниковой продукции последовательно выросла впервые с четвёртого квартала 2023 года, поскольку в первом текущего она сократилась в этом выражении.