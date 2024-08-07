Отечественным для китайцев, другими словами.

Издание South China Morning Post уже не первый день ходит вокруг темы прогнозируемого достижения китайской полупроводниковой промышленностью условной самодостаточности по оборудованию для выпуска чипов в этом году. В новой публикации на эту тему оно раскрыло, что на китайских предприятиях отрасли принято использовать до 70% оборудования местного производства, хотя это не является официальным требованием.

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Источник изображения: KLA

В целом, как отмечают эксперты, китайские поставщики специализированного оборудования отстают от зарубежных конкурентов сильнее всего в нескольких областях: непосредственно литографии, контрольно-измерительном оборудовании и системах для имплантации ионов в материалы. Об этом можно судить хотя бы по динамике импорта такого оборудования в Китай на протяжении последних двух лет. Необходимость расширения локальных производственных мощностей в сочетании с опасениями новых санкций заставляют китайских производителей чипов наращивать импорт оборудования, которое не имеет отечественных аналогов.