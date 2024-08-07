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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае принято на 70% оснащать предприятия по выпуску чипов оборудованием местных поставщиков
Отечественным для китайцев, другими словами.

Издание South China Morning Post уже не первый день ходит вокруг темы прогнозируемого достижения китайской полупроводниковой промышленностью условной самодостаточности по оборудованию для выпуска чипов в этом году. В новой публикации на эту тему оно раскрыло, что на китайских предприятиях отрасли принято использовать до 70% оборудования местного производства, хотя это не является официальным требованием.

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Источник изображения: KLA

В целом, как отмечают эксперты, китайские поставщики специализированного оборудования отстают от зарубежных конкурентов сильнее всего в нескольких областях: непосредственно литографии, контрольно-измерительном оборудовании и системах для имплантации ионов в материалы. Об этом можно судить хотя бы по динамике импорта такого оборудования в Китай на протяжении последних двух лет. Необходимость расширения локальных производственных мощностей в сочетании с опасениями новых санкций заставляют китайских производителей чипов наращивать импорт оборудования, которое не имеет отечественных аналогов.

#китай #полупроводники #литографическое производство #импортозамещение
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