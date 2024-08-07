Сертификация наконец-то пройдена.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что компании Samsung Electronics удалось получить сертификат NVIDIA для своих 8-слойных микросхем HBM3E, который формально позволяет приступить к поставкам такой продукции для нужд этого заказчика. Контракт должен быть заключён в ближайшее время, а поставки начнутся в четвёртом квартале.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Если учесть, что Micron и SK hynix уже снабжают NVIDIA аналогичными микросхемами, крупнейший производитель памяти в целом в данной ситуации выступает в роли догоняющего. Сообщается, что Samsung пришлось переработать дизайн своих микросхем HBM3E ради соответствия требованиям NVIDIA. При этом уже представленные Samsung 12-слойные микросхемы HBM3E сертификацию NVIDIA ещё не прошли, что не позволяет говорить о полной ликвидации отставания Samsung от конкурентов.