Она и так на них сильно полагается с 2022 года.

Формально компания Magic Leap пытается выйти на рынок устройств дополненной реальности с 2010 года, но её дебютное устройство в 2018 году не нашло широкого распространения и популярности, поэтому в прошлом месяце руководство приняло решение сосредоточиться на услугах по лицензированию разработанных технологий. Сократив почти 80% персонала, компания сейчас ищет новые источники для финансирования, и если верить Bloomberg, рассчитывает привлечь ресурсы в три подхода: в августе текущего года, а затем в январе и июне следующего соответственно.

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Источник изображения: Bloomberg

За время своего существования Magi Leap получила от инвесторов не менее $3,5 млрд, причём на первых порах интерес к стартапу проявляла корпорация Google, но к 2022 году основная часть активов перешла к Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, и он с начала 2023 года вложил в капитал Magic Leap не менее $750 млн, причём $160 млн из этой суммы были переданы уже в текущем году. Теперь компания рассчитывает на дополнительные инвестиции этого фонда, но сделка может и не состояться, как отмечается в заявке Magic Leap, поданной британским регуляторам.