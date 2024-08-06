Тех же самых, что и Nio.

Известный тезис Илона Маска (Elon Musk) о том, что «машины должны собирать машины» не даёт покоя большинству китайских автопроизводителей, и они пытаются найти применение человекоподобным роботам на своих предприятиях в дополнение уже используемых десятилетиями специализированным промышленным. Как сообщает ресурс CnEVPost, на одном из предприятий Zeekr человекоподобный робот производства UBTech появился ещё в начале июля, и после предварительной трёхнедельной настройки ему удалось проработать непрерывно 21 день.

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Источник изображения: CnEVPost

Роботу модели Walker S поручили подъём и перемещение тяжестей, в адаптации его программного обеспечения к производственным задачам компаниям UBTech и Geely помогала Miracle Automation Engineering. Последняя также сотрудничает в данной сфере с китайским производителем электромобилей Nio, поэтому проект Zeekr не является исключительным. В дальнейшем стороны эксперимента хотели бы адаптировать использование человекоподобных роботов не только на автосборочных производствах, но и в сфере выпуска автокомпонентов. Нынешние сценарии применения робота Walker S позволяют ему передвигаться на ногах без потери равновесия с 15-килограммовым грузом в руках.