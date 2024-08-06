Но основную часть этой суммы придётся вернуть в бюджет.

Южнокорейская компания SK hynix на этой неделе сообщила, что ей удалось предварительно согласовать с властями США предоставление субсидий в размере $450 млн на строительство предприятия по упаковке передовых чипов памяти в штате Индиана. Указанная сумма в случае подтверждения договорённостей на позднем этапе будет предоставлена безвозвратно, а ещё SK hynix может претендовать на получение льготных кредитов на сумму $500 млн и 25-процентного налогового вычета на свои капитальные затраты по реализации этого проекта.

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Источник изображения: SK hynix

В апреле этого года SK hynix заявила, что потратит на строительство предприятия в Индиане около $3,87 млрд и создаст в штате около 1000 рабочих мест. Готовить рабочую силу для предприятия она будет в сотрудничестве с местным Университетом Пердью. Как становится ясно из текста пресс-релиза, SK hynix намеревается организовать на территории США упаковку передовых чипов памяти для работы в системах искусственного интеллекта. Подобное описание позволяет говорить об ориентации на выпуск памяти HBM для местных заказчиков. Этим и объясняется готовность властей США финансировать проект зарубежной компании.