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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
От проблем NVIDIA с Blackwell выиграют AMD и Samsung
Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Представители NVIDIA продолжают утверждать, что поставки ускорителей семейства Blackwell начнутся в текущем году, в соответствии с изначально представленным планом, но многочисленные неофициальные источники настаивают, что у компании возникли проблемы с поставками многочиповых решений на их основе. К таковым, помимо B200, относятся и платы ускорителей GB200 с центральным процессором Grace марки NVIDIA. По сути, NVIDIA не лукавит, говоря о своей способности начать поставки ускорителей с архитектурой Blackwell в следующем квартале — по крайней мере, она начнёт снабжать клиентов ускорителями B100. Как отмечают опрошенные Korean Economic Daily эксперты, AMD и Samsung извлекут выгоду из задержки с поставками ускорителей B200 и GB200 компании NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

По крайней мере, у Google и Microsoft теперь появляется стимул закупать больше ускорителей AMD Instinct MI300X, а компания Samsung снабжает эти ускорители своей памятью HBM3. С высокой уверенностью можно предполагать, что и память типа HBM3E для нужд AMD будет поставлять Samsung. Как известно, NVIDIA отдавала предпочтение продукции SK hynix, и конкурирующая Samsung долго не могла встроиться в цепочку поставок доминирующего разработчика ускорителей вычислений, коим остаётся NVIDIA. Теперь у конкурентов последней появляется шанс укрепить свои позиции на рынке.

#amd #nvidia #samsung #blackwell #gb200
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Ситуация с подготовкой к выпуску NVIDIA GB200 не так печальна, как может казаться
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