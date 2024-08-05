Не во всём следует подражать американским коллегам.

Попытки распространить американскую практику защиты национальных интересов в сфере полупроводниковых компонентов на Евросоюз натыкаются в последнем на сопротивление, как даёт понять Reuters. По крайней мере, входящие в состав местной отраслевой ассоциации SEMI Europe компании обратились к европейским законодателям с просьбой чинить как можно меньше препятствий на пути инвестиций в китайскую экономику в сфере производства полупроводниковой продукции.

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Источник изображения: Infineon Technologies

Это может навредить развитию европейских компаний, поскольку они пытаются установить взаимовыгодные отношения с китайскими партнёрами, а запрет на движение капитала затруднит сохранение этого курса развития. В состав SEMI Europe входит около 300 компаний со штаб-квартирами в Европе, которые занимаются исследовательской и производственной деятельностью в сфере выпуска полупроводниковых компонентов. Европейские законодатели также стремятся ограничить приток капитала из Китая, если речь идёт о покупке портовых терминалов, атомных электростанций и чувствительных технологий европейского происхождения. Скорее всего, соответствующие законодательные ограничения будут установлены не ранее 2025 года, поэтому время на обсуждение нюансов у участников рынка и законодателей пока есть.