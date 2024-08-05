Эталонные ускорители выйдут в срок.

Тайваньское издание Economic Daily News взялось провести разъяснительную работу по поводу опубликованных накануне слухов о возникновении у NVIDIA проблем со своевременным выпуском ускорителей вычислений GB200 — якобы из-за какого-то дефекта. Тайваньские источники утверждают, что задержка может возникнуть только при производстве ускорителей данной серии, которые не используют эталонный дизайн. Именно его реализация и стала причиной возможной задержки поставок таких ускорителей до первого квартала следующего года.

реклама

Источник изображения: Reuters

Компании Foxconn поручено наладить выпуск эталонных ускорителей GB200 с четвёртого квартала текущего года, и в этой сфере всё идёт по плану, как поясняют тайваньские источники. Этот контрактный производитель получит достаточное количество профильных чипов, он не должен пострадать от возможных задержку. Ситуация похожа на рынок видеокарт, где партнёры NVIDIA также имеют право выпускать решения собственного дизайна, и они обычно всегда выходят позже эталонных. По крайней мере, такие разъяснения по этому вопросу дают тайваньские источники.