Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ситуация в экономике Германии вынуждает Infineon заниматься релокацией местного персонала
По крайней мере, лишние рты компания себе позволить содержать здесь уже не может.

Не только гуманитарные проблемы могут заставить компании заниматься переселением своих сотрудников в другие страны. Как отмечает Reuters, на квартальном отчётном мероприятии немецкого производителя чипов Infineon Technologies прозвучало признание руководства в необходимости сократить 1400 сотрудников по всему миру и переместить такое же количество из Германии в страны с более низким уровнем оплаты труда.

реклама

Источник изображения: Infineon Technologies

Формально, если сокращаемый сотрудник пожелает сохранить за собой рабочее место в компании, ему придётся согласиться не только на переезд в другую страну, но и на понижение зарплаты. Эти меры затронут и несколько сотен сотрудников предприятия в немецком Регенсбурге. В прошлом квартале выручка Infineon сократилась на 9,5% до 3,7 млрд евро, на автомобильном направлении выручка за год снизилась с 2,13 до 2,11 млрд евро. В этом сегменте выручка Infineon выросла только последовательно, поскольку удельное содержание чипов в автомобилях всё же растёт, хотя спрос на электромобили не оправдал ожиданий инвесторов.

#полупроводники #германия #infineon #сокращение персонала
+
Написать комментарий (0)
IBM первой проявила инициативу в попытке наладить выпуск 2-нм чипов в Японии
Intel возлагает на процессоры Panther Lake большие надежды
Intel может страдать от дефицита Meteor Lake из-за проблем с качеством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
9
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
9
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
51
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
46

Сейчас обсуждают

Johann Klassen
13:06
Ты свой уже давно сожрал. Хрен тебе с лошадиную голову, пархатый паразит.
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
Apap Papa
13:05
Мультики производства 2018 года давно уже пиндосские ПВО выносят. Так что мультики у нас хорошие.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
MrSaT
13:04
Они там все заодно
Зеленский пожаловался, что Запад боится сбивать российские ракеты над Украиной
Артём Николаев
13:04
кровавый тиран бомбит украинушку не мультиками, а тем, что было до 2018. Что сделали далее "дёшево и сердито", мангалы на танках, дроны с Али и морковкой от РПГ и бомбы с УМПК - про это не показывали....
С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
Apap Papa
13:03
Хохлятские рабы все предыдущие схавали собственной энергетикой. И эту схавают, никуда не денутся
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
Johann Klassen
13:03
Обезьяна шароварная, тебе повестка. Тщательно подмойся, и сделай себе харакири.
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
Легенда
13:02
ку парни. вот решил первый в раз жизни пополнить стим на рубаху ( купить бп в The First Descendant ) ну не суть и не надо в мой карман лезть плиз. вас это эбать не должно куда я деньги трачу. так вот...
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Сергей Сачков
13:02
Статья ни о чëм, безграмотный автор который не в теме, но надо бумагу испоганить. Иди на завод работать.
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
Лев корл
13:02
- Мы гонку проиграли!!! - Эхх, жаль... А сама гонка - то понравилась? - Самогонка понравилась! Поэтому и проиграли гонку!
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
Apap Papa
13:02
Покажут. Занимайте партер в районе Бурштынской ТЭС. Предыдущие мультики там показывали.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем