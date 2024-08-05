По крайней мере, лишние рты компания себе позволить содержать здесь уже не может.

Не только гуманитарные проблемы могут заставить компании заниматься переселением своих сотрудников в другие страны. Как отмечает Reuters, на квартальном отчётном мероприятии немецкого производителя чипов Infineon Technologies прозвучало признание руководства в необходимости сократить 1400 сотрудников по всему миру и переместить такое же количество из Германии в страны с более низким уровнем оплаты труда.

реклама

Источник изображения: Infineon Technologies

Формально, если сокращаемый сотрудник пожелает сохранить за собой рабочее место в компании, ему придётся согласиться не только на переезд в другую страну, но и на понижение зарплаты. Эти меры затронут и несколько сотен сотрудников предприятия в немецком Регенсбурге. В прошлом квартале выручка Infineon сократилась на 9,5% до 3,7 млрд евро, на автомобильном направлении выручка за год снизилась с 2,13 до 2,11 млрд евро. В этом сегменте выручка Infineon выросла только последовательно, поскольку удельное содержание чипов в автомобилях всё же растёт, хотя спрос на электромобили не оправдал ожиданий инвесторов.