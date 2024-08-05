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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA попытается привлечь Intel к упаковке своих чипов
Поскольку TSMC не может покрыть весь спрос.

Компания NVIDIA в своих поставках ускорителей для систем искусственного интеллекта сильно зависит от технических возможностей TSMC по упаковке чипов по методу CoWoS, и все усилия последней по их расширению пока не могут покрыть спрос. Как отмечает Commercial Times, в этой ситуации NVIDIA предпочла обратиться к Intel с просьбой адаптировать технологические процессы под упаковку чипов для своих нужд. По мнению специалистов, между предлагаемыми Intel и TSMC методами упаковки чипов существует не такая уж большая разница.

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Источник изображения: NVIDIA

Возможности Intel по упаковке чипов привлекают к ней новых клиентов. По слухам, Microsoft готова выплатить ей $15 млрд за долгосрочный контракт по производству чипов для ускорителей вычислений с использованием технологии Intel 18A. Услугами Intel по упаковке чипов интересуются Microsoft, Cisco, Qualcomm и Amazon, так что увидеть в их числе NVIDIA будет не так уж сложно, если переговоры увенчаются успехом.

#intel #nvidia #tsmc #cowos
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