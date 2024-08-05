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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США готовятся запретить тестирование на дорогах страны китайских автомобилей с автопилотом от третьего уровня включительно
И не только китайских, значение имеет происхождение бортового ПО.

Агентство Reuters вчера сообщило, что Министерство торговли США намеревается в ближайшие недели на законодательном уровне запретить эксплуатацию на дорогах страны любых транспортных средств, использующих программное обеспечение автопилота, разработанное в Китае или других недружественных странах. Под запрет попадут машины, оснащаемые автоматическими системами третьего уровня по классификации SAE и более высокими (четвёртым и пятым).

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Источник изображения: NIO

Фактически, это приведёт к запрету на эксплуатацию таких машин не только частными лицами, но и компаниями-разработчиками, которые только проводят тестирование подобных транспортных средств. Сама машина может быть изготовлена и в дружественных странах, но если на борту установлено ПО, созданное представителями недружественных, это должно закрывать ей выход на дороги общего пользования США. По традиции, подобные меры объясняются заботой о государственной безопасности, поскольку американские чиновники опасаются неправомерного сбора информации бортовыми камерами автомобилей, использующих разработанное в недружественных странах программное обеспечение. Кроме того, регуляторы переживают, что хакеры в некоторых случаях смогут перехватывать управление транспортными средствами, а это также представляет собой угрозу для общественной безопасности.

#сша #китай #санкции #автопилот
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