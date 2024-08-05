Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Мозговой имплант Neuralink уже установлен второму пациенту
Потенциально он получит больше возможностей для его управления по сравнению с первым.

Вживить имплант в мозг второго в своей истории пациента компания Neuralink планировала ещё в прошлом месяце, и когда именно это случилось, не уточняется, но агентство Reuters со ссылкой на пятничные заявления Илона Маска (Elon Musk) сообщило, что операция прошла успешно. Как и в первом случае, второй пациент, получивший имплант, имеет травму позвоночника, лишившую его подвижности конечностей, но прочая информация о нём пока не раскрывается. Маск лишь отметил, что из 1024 электродов, вживляемых в кору головного мозга при установке импланта, у второго пациента работают как минимум 400 штук.

реклама

Источник изображения: Neuralink

Зато присутствовавший на подкасте первый пациент Ноланд Арбоу (Noland Arbaugh), как пояснил Маск, смог установить рекорд по скорости перемещения курсора силой мысли, используя не более 10–15 % электродов. Как отмечалось ранее, после проведённой в январе операции часть электродов вышла из зацепления с корой головного мозга, но специалисты Neuralink смогли программным способом компенсировать эту потерю, позволив Ноланду Арбоу продолжать тренировки в управлении курсором компьютера силой мысли без дополнительных хирургических вмешательств. До конца текущего года Neuralink собирается вживить мозговые импланты ещё восьми пациентам, как пояснил Илон Маск. Он также намерен добиваться от Дональда Трампа (Donald Trump) в случае его победы на президентских выборах снижения бюрократической нагрузки на инновационные отрасли американской экономики.

#илон маск #neuralink #нейроинтерфейс #мозговой имплант
+
Написать комментарий (0)
Tesla не теряет надежды представить полный автопилот до конца этого года
Tesla отложит решение о строительстве автозавода в Мексике до периода после выборов президента США
Посты пользователей X по умолчанию используются для обучения чат-бота Grok
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
5
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
154
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
13
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
7
7 любимых игр старого олдфага
6
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
7
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
41
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
44

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
07:28
Про манекенов - это метафорическое представление авторами результатов техно прогресса. )))
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
b0n3z
07:27
на 250 а не на 256
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Alex TOPMAN
07:27
Хорайзен... Стрелять из лука в эпоху продвинутых роботов... Мда...
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
Alex TOPMAN
07:24
Обычно, 1060 "летает на максималках", когда в понятие "максималка" забыли добавить параметр "разрешение" (рендера, экрана и т.п.). Потому и графон "фуфло", хотя в Кибере на 1440р и выше он, на самом д...
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
Alex TOPMAN
07:14
Соглашусь в следующем ключе: Считаю, в первом приоритете физика, которую в играх нужно аппаратно ускорять (речь не только про разрушаемость). Во втором, рендер адекватного 3д звука с отражениями. А уж...
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
Clamwult
07:09
Уже год сижу на Вин 11, и не вижу никаких проблем, пока тугодумы пишут что у них лыжи не едут. Ну честно сказать это по большей части амудешники и остальные настроенные ими скептически, т к на Вин 11 ...
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
Alex TOPMAN
07:08
Автор, 4090 это такая карта... Либо, она тобой востребована и есть на неё деньги и ты её просто берёшь, либо не востребована и не берёшь. Никаких "выгодно/нет" и "сейчас или потом?" тут нет. Цены сейч...
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
Иван Теплый-Дом
06:55
Ну такое себе про героев 2: драконы плюс армагеддон сносили все на своем пути. Титаны тоже прям имба лютая была. И да, лучшие это вторые, полностью согласен.
7 любимых игр старого олдфага
si-cat
06:50
До сих пор непонятно, почему даже первый Carnival числится минивэном. А уж это чудовище и вовсе банальный touring 🤣
ФИПС опубликовал заявку Kia на патент дизайна нового минивэна Carnival
Gamandril
06:48
Было? Просто платили зарплату добавочной стоимости сборщикам, иногда сервисным работникам в одном лице. А вот толковых людей вы не найдете по сборке конфигурации потому что в этом надо разбираться, а ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем