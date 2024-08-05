Потенциально он получит больше возможностей для его управления по сравнению с первым.

Вживить имплант в мозг второго в своей истории пациента компания Neuralink планировала ещё в прошлом месяце, и когда именно это случилось, не уточняется, но агентство Reuters со ссылкой на пятничные заявления Илона Маска (Elon Musk) сообщило, что операция прошла успешно. Как и в первом случае, второй пациент, получивший имплант, имеет травму позвоночника, лишившую его подвижности конечностей, но прочая информация о нём пока не раскрывается. Маск лишь отметил, что из 1024 электродов, вживляемых в кору головного мозга при установке импланта, у второго пациента работают как минимум 400 штук.

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Источник изображения: Neuralink

Зато присутствовавший на подкасте первый пациент Ноланд Арбоу (Noland Arbaugh), как пояснил Маск, смог установить рекорд по скорости перемещения курсора силой мысли, используя не более 10–15 % электродов. Как отмечалось ранее, после проведённой в январе операции часть электродов вышла из зацепления с корой головного мозга, но специалисты Neuralink смогли программным способом компенсировать эту потерю, позволив Ноланду Арбоу продолжать тренировки в управлении курсором компьютера силой мысли без дополнительных хирургических вмешательств. До конца текущего года Neuralink собирается вживить мозговые импланты ещё восьми пациентам, как пояснил Илон Маск. Он также намерен добиваться от Дональда Трампа (Donald Trump) в случае его победы на президентских выборах снижения бюрократической нагрузки на инновационные отрасли американской экономики.